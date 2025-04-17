Tuyển Nhân viên Lễ tân CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
- Hà Nội: Time City Megamall, Tòa nhà T18, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng ...và 8 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Chào đón khách hàng với sự thân thiện và nhiệt tình
Hỗ trợ khách hàng đăng nhập vào hệ thống thành viên
Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng giữa công ty và khách hàng
Đảm bảo sự vận hành trôi chảy của bộ phận dịch vụ khách hàng và cung cấp dịch vụ tối ưu đến tất cả hội viên
Bảo đảm rằng tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành theo chính sách và quy trình của công ty
Bảo đảm rằng hội viên nhận được giải đáp kịp thời cho tất cả các phản hồi và băn khoăn
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng Microsoft Office cơ bản
Part-time: tối thiểu 5h/ngày, 24h/tuần
Full-time: từ 5h30-14h30 hoặc từ 13h30-22h30, 6 ngày/tuần
Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì
Full-time: 6.800.000 VND gross - 8.000.000 VND gross
Tập luyện miễn phí tại các CLB California Fitness & Yoga
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng
Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI