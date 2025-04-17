Tuyển Nhân viên Lễ tân CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Time City Megamall, Tòa nhà T18, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng ...và 8 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng với sự thân thiện và nhiệt tình

Hỗ trợ khách hàng đăng nhập vào hệ thống thành viên

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng giữa công ty và khách hàng

Đảm bảo sự vận hành trôi chảy của bộ phận dịch vụ khách hàng và cung cấp dịch vụ tối ưu đến tất cả hội viên

Bảo đảm rằng tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành theo chính sách và quy trình của công ty

Bảo đảm rằng hội viên nhận được giải đáp kịp thời cho tất cả các phản hồi và băn khoăn

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp từ Khá trở lên

Kỹ năng Microsoft Office cơ bản

Part-time: tối thiểu 5h/ngày, 24h/tuần

Full-time: từ 5h30-14h30 hoặc từ 13h30-22h30, 6 ngày/tuần

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Part-time: 24.500/h - 27.000/h

Full-time: 6.800.000 VND gross - 8.000.000 VND gross

Tập luyện miễn phí tại các CLB California Fitness & Yoga

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng

Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin