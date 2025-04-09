Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Công tác lễ tân: Trực và trả lời điện thoại gọi đến tổng đài; Phục vụ nước uống các cuộc họp, hội nghị của Công ty, sắp xếp phòng làm việc Ban lãnh đạo và phòng họp. Quản lý công cụ dụng cụ phòng họp
Công tác hành chính: Visa, vé máy bay, phòng Khách sạn, chuyển phát nhanh, công cụ dụng cụ VPP, đảm bảo các dịch vụ hành chính được thực hiện chu đáo, cẩn thận; quản lý kho quà tặng của công ty
Giữ gìn môi trường văn phòng sạch sẽ, ngăn nắp và chuyên nghiệp
Phối hợp với cán bộ trong phòng thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng
Thực hiện các công việc khác theo của yêu cầu của lãnh đạo giao

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi từ 20-28, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Hình thức ưa nhìn, cao 160cm trở lên, nhanh nhẹn, cẩn thận và hòa đồng.
Ưu tiên giao tiếp Tiếng cơ bản, 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tương đương HSK4
Có kỹ năng giao tiếp và biểu đạt tốt: gọi và nghe điện thoại tốt (không nói ngọng và nói lắp)
Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với các phòng ban trong công ty
Năng động, cởi mở, yêu thích và có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, hoạt động tập thể là một lợi thế;
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt
Sử dụng thành thạo MS Office

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12 triệu (tùy thỏa thuận)
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc)
Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...
Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh
Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...
Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...
Phụ cấp con nhỏ 500k/bé/tháng đối với bé dưới 6 tuổi
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

