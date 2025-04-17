Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 226 đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực lễ tân tại các cơ sở kinh doanh

Quản lý check in/out khách trong ca làm việc

Quản lý thu chi trong ca làm việc

Đối ứng với khách hàng

Làm các công việc được công ty sắp xếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N3 hoặc tương đương N3

Hoàn thành công việc được giao

Trung thực, thật thà, có trách nhiệm trong công việc

Linh động được thời gian làm việc (các ca trong ngày, các ngày nghỉ lễ, Tết, ...

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp tương ứng với nghành nghề

Độ tuổi 22 - 30

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 4 buổi tự chọn / 1 tháng

Lương cơ bản, thưởng lễ Tết, thưởng doanh số, hoa hồng, tip, ...

Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Chế độ nghỉ ca, nghỉ phép đầy đủ

Có tăng ca tùy thời điểm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ...

Có các hoạt động team building, thăm quan, du lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S

