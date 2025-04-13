Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Trực quầy lễ tân khu lưu trú và đón tiếp, hướng dẫn khách hàng.

Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận điện thoại gọi đến và xử lý các yêu cầu liên quan của Khách hàng đang ở lưu trú;

Tiếp nhận thông tin đặt phòng từ Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ thao tác trên phần mềm quản lý đặt phòng liên quan;

Quản lý toàn bộ trang thiết bị, CCDC, đồ dùng thuộc khu tiếp đón lưu trú;

Thực hiện việc thu tiền bán phòng/ Tour tại thời điểm Khách hàng check in và thu các khoản dịch vụ phát sinh khác trong quá trình khách hàng ở khu lưu trú tại thời điểm Khách Check out;

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Quản gia, lái xe, phục vụ tiện ích để cung cấp dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng lưu trú;

Tư vấn, hướng dẫn và bán sản phẩm Tour cho Khách mua phòng lẻ ngay tại Khu tiếp đón.