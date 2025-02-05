Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI

Nhân viên Lễ tân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: TOKI Retreat Vân Long, thông Gọng Vó, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm các thủ tục đón - tiễn khách và các thủ tục lưu trú;
Quản lý thu - chi của cơ sở;
Quản lý cơ sở vật chất - CSVC;
Quản lý các hoạt động nhân sự;
Cập nhật, báo cáo thông tin tới trụ sở;
Các hoạt động liên kết địa phương;
Hỗ trợ pha chế đồ uống tại cơ sở.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Tiếng Anh và sử dụng máy vi tính;
Có kỹ năng sắp xếp và tổ chức, quản lý;
Có kỹ năng giao tiếp tốt;
Sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc;
Kỹ tính và cầu toàn;
Có trách nhiệm với công việc được giao;
Ham học hỏi, đoàn kết với đồng nghiệp xung quanh;
Khả năng kết nối với các hoạt động của địa phương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Được hướng dẫn và đạo tạo bài bản;
Được đóng BHXH;
Được khích lệ khen thưởng Tháng thứ 13;
Được nhân 02 ngày lương vào các ngày lễ, Tết;
Được nghỉ 02 ngày/tháng
Có chế độ đãi ngộ vào các ngày sinh nhật, dịp lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ninh-binh-job284114
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 96 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINH ANH KH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH ANH KH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINH ANH KH
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Ninh Bình Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 96 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 224 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất