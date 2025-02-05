Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: TOKI Retreat Vân Long, thông Gọng Vó, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Làm các thủ tục đón - tiễn khách và các thủ tục lưu trú;

Quản lý thu - chi của cơ sở;

Quản lý cơ sở vật chất - CSVC;

Quản lý các hoạt động nhân sự;

Cập nhật, báo cáo thông tin tới trụ sở;

Các hoạt động liên kết địa phương;

Hỗ trợ pha chế đồ uống tại cơ sở.

Yêu Cầu Công Việc

Biết Tiếng Anh và sử dụng máy vi tính;

Có kỹ năng sắp xếp và tổ chức, quản lý;

Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc;

Kỹ tính và cầu toàn;

Có trách nhiệm với công việc được giao;

Ham học hỏi, đoàn kết với đồng nghiệp xung quanh;

Khả năng kết nối với các hoạt động của địa phương.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường chuyên nghiệp, năng động;

Được hướng dẫn và đạo tạo bài bản;

Được đóng BHXH;

Được khích lệ khen thưởng Tháng thứ 13;

Được nhân 02 ngày lương vào các ngày lễ, Tết;

Được nghỉ 02 ngày/tháng

Có chế độ đãi ngộ vào các ngày sinh nhật, dịp lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển

