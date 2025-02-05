Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: TOKI Retreat Vân Long, thông Gọng Vó, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm các thủ tục đón - tiễn khách và các thủ tục lưu trú;
Quản lý thu - chi của cơ sở;
Quản lý cơ sở vật chất - CSVC;
Quản lý các hoạt động nhân sự;
Cập nhật, báo cáo thông tin tới trụ sở;
Các hoạt động liên kết địa phương;
Hỗ trợ pha chế đồ uống tại cơ sở.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết Tiếng Anh và sử dụng máy vi tính;
Có kỹ năng sắp xếp và tổ chức, quản lý;
Có kỹ năng giao tiếp tốt;
Sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc;
Kỹ tính và cầu toàn;
Có trách nhiệm với công việc được giao;
Ham học hỏi, đoàn kết với đồng nghiệp xung quanh;
Khả năng kết nối với các hoạt động của địa phương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Được hướng dẫn và đạo tạo bài bản;
Được đóng BHXH;
Được khích lệ khen thưởng Tháng thứ 13;
Được nhân 02 ngày lương vào các ngày lễ, Tết;
Được nghỉ 02 ngày/tháng
Có chế độ đãi ngộ vào các ngày sinh nhật, dịp lễ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
