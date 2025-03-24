Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Pha nước hoa qủa phòng sếp

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm

Bằng cao đẳng trở lên

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trẻ trung, hình thức ưa nhìn

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7, 2 triệu

Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định công ty

Làm việc trong môi trường rèn luyện và ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

