Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Pha nước hoa qủa phòng sếp
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm
Bằng cao đẳng trở lên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trẻ trung, hình thức ưa nhìn
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình trong công việc
Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7, 2 triệu
Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định công ty
Làm việc trong môi trường rèn luyện và ổn định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
