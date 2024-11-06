Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ Kinh Doanh Vựa Phụ Kiện làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

- Trực tiếp Livestream trên hệ thống sàn Thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, bán hàng (ngành hàng điện tử: phụ kiện điện thoại - Đồ chơi công nghệ cao cấp).

- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách đặt hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm.

- Ghim sản phẩm trong phiên live.

- Thường xuyên cập nhật các thay đổi, xu hướng liên quan trong quy định, chính sách bán hàng Livestream của các kênh.

- Hỗ trợ các công việc khác liên quan tới livestream khi cần.

- Đăng kí lịch theo tuần, thời gian làm việc linh hoạt có thể tự chủ động đăng ký ca làm việc: 9h00 - 23h00

- Có gương mặt ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, tự tin trước máy quay.

- Hoạt ngôn, biết cách tương tác với khách hàng.

- Chủ động, chăm chỉ, học hỏi, nghiêm túc.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm livestream trong ngành phụ kiện công nghệ, bán hàng là 1 lợi thế.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo hướng dẫn.

Tại Hộ Kinh Doanh Vựa Phụ Kiện Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo giờ

- Cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu về điện tử.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển năng lực cá nhân.

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng online chuyên nghiệp.

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị cho công việc Livestream.

