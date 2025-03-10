Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận,Hồ Chí Minh

Thực hiện công tác đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (sử dụng trực tiếp sản phẩm của công ty) theo định kỳ. Phân tích đánh giá để tham mưu cho Ban GĐ có định hướng cho công tác cải tiến hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng ...phù hợp nhu cầu thị trường.

Thường xuyên cập nhật sản phẩm có công nghệ mới, mẫu mã mới,...cho khách hàng hiện hữu qua email, thư gửi bưu điện, điện thoại.

Đề xuất chính sách và thực hiện tặng quà, vật lưu niệm, viết thư cảm ơn cho khách hàng trung thành, chủ đầu tư, nhà thầu, bên thiết kế dự án,... vào các dịp khai trương, khánh thành, sinh nhật...để tăng cường kết nối mối quan hệ.

Tổ chức thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh: mẫu mới, nguồn gốc, giá cả, chính sách bán hàng, thị trường theo chỉ đạo của Ban GĐ.

Quản lý vật phẩm quảng cáo, tài liệu sử dụng nội bộ - bên ngoài, hình ảnh công ty, bài viết PR.

Tổ chức tham gia các hoạt động sự kiện: hội chợ, hội nghị khách hàng, tài trợ, ...theo kế hoạch đã được Ban GĐ duyệt.

Tổ chức và thực hiện quảng bá, quảng cáo trên các công cụ marketing theo kế hoạch được BGĐ duyệt.

Luôn thu thập thông tin, tài liệu để bổ sung kịp thời kiến thức của sản phẩm đang kinh doanh.

Đảm bảo tuân thủ quy định bảo mật đối với tài liệu nội bộ.

Phối hợp với các bộ phận/phòng/ban liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, quy chế, nội quy lao động

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, ngoại thương, marketing.

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc ở các công ty thực phẩm, sự kiện.

Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn, đàm phán tốt, hiểu biết và nắm bắt nhanh tâm lý khách hàng.

Có kỹ năng viết bài PR/ làm sự kiện.

Phân tích, tổng hợp và báo cáo.

Sử dụng thành thạo máy tính, biết tiếng Hàn trình độ giao tiếp.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)

Lương thỏa thuận

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

Tham gia BHXH đầy đủ

Mỗi năm được tăng lương 1 lần

Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm

