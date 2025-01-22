Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phối hợp với phòng kinh doanh, đưa ra các ý tưởng, kịch bản marketing phù hợp với định hướng bán hàng, kế hoạch truyền thông nhằm phát triển thương hiệu công ty.

- Lên ý tưởng triển khai và thực hiện các chương trình giảm giá, quảng cáo, sự kiện, hội chợ, triển lãm, tri ân khách hàng,... nhằm mục đích nâng cao hình ảnh cũng như thương hiệu.

- Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội như Tiktok, Zalo, Facebook ( Đăng fanpage và hội nhóm), Google Ads, Youtube,...

- Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Tổ chức đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch Marketing để có phương án điều chỉnh và triển khai các hoạt động truyền thông quảng cáo sắp tới.

- Xây dựng tài liệu Marketing như: vật phẩm quảng cáo, video, catalogue.

- Thống kê, đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích, đánh giá.

- Tổ chức phối hợp các phòng ban liên quan để thực hiện quay video, clip ngắn, chụp ảnh về các nội dung cho kênh truyền thông.

- Phối hợp chỉnh sửa các video, ảnh cho phù hợp với các chiến lược quảng cáo.

- Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 25 đến 40 tuổi, sức khoẻ tốt.

- Trình độ: Đại học Kinh tế/ Ngoại thương/ Marketing.

- Sử dụng được tiếng Anh, tin học văn phòng.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự.

- Kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý thương hiệu.

- Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số và các kênh truyền thông số, content

- Có kĩ năng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh là một lợi thế..

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: Tổng thu nhập từ 10.000.000 – 15.000.000 ( Tùy vào kinh nghiệm)

+ Thưởng lễ Tết theo quy định công ty

+ Được đóng BHYT và BHXH theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin