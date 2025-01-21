Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Samco Building 326 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

・Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing và tuyển dụng dựa trên nhu cầu và mục tiêu của công ty.
・Nắm bắt và hiểu rõ thị trường lao động Nhật Bản và các nền tảng tuyển dụng phổ biến.
・Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và tuyển dụng.
・Liên kết với các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo sự phối hợp và hiệu quả trong các hoạt động marketing và tuyển dụng.
・Đề xuất và thực hiện các cải tiến liên tục để tối ưu hóa chiến lược marketing và tuyển dụng.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

・ Cơ hội xét lương 4 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

