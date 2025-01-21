Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

・Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing và tuyển dụng dựa trên nhu cầu và mục tiêu của công ty.

・Nắm bắt và hiểu rõ thị trường lao động Nhật Bản và các nền tảng tuyển dụng phổ biến.

・Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và tuyển dụng.

・Liên kết với các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo sự phối hợp và hiệu quả trong các hoạt động marketing và tuyển dụng.

・Đề xuất và thực hiện các cải tiến liên tục để tối ưu hóa chiến lược marketing và tuyển dụng.