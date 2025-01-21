Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Golden King Building, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý và vận hành các kênh Social Media.

Sáng tạo và sản xuất nội dung phục vụ các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.

Hỗ trợ vận hành, kiểm soát, và phân tích số liệu từ các công cụ online, digital, social media.

Sáng tạo nội dung cơ bản, đảm bảo phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng nhanh với các nhiệm vụ mới.

Sở hữu nhiều ý tưởng sáng tạo táo bạo và khả năng đề xuất giải pháp.

Tinh thần làm việc quyết liệt, không ngại khó.

Cam kết làm việc 2 ca/tuần cố định (có thể thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).

Tại Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập và số liệu cần thiết cho báo cáo.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn về Marketing.

Có khả năng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Được đào tạo và training nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade

