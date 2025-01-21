Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Golden King Building, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ quản lý và vận hành các kênh Social Media.
Sáng tạo và sản xuất nội dung phục vụ các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.
Hỗ trợ vận hành, kiểm soát, và phân tích số liệu từ các công cụ online, digital, social media.
Sáng tạo nội dung cơ bản, đảm bảo phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu chiến dịch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng nhanh với các nhiệm vụ mới.
Sở hữu nhiều ý tưởng sáng tạo táo bạo và khả năng đề xuất giải pháp.
Tinh thần làm việc quyết liệt, không ngại khó.
Cam kết làm việc 2 ca/tuần cố định (có thể thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).
Tại Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc thực tập và số liệu cần thiết cho báo cáo.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn về Marketing.
Có khả năng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được đào tạo và training nếu chưa có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Sài Gòn Trade
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
