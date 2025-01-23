Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tích Lũy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tích Lũy
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tích Lũy

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tích Lũy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của công ty, đề xuất cải tiến để đảm bảo Khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.
Theo dõi, nắm bắt vòng đời của khách hàng, bao gồm tất cả các điểm chạm mà khách hàng trải qua trong quá trình sử dụng dịch vụ của công ty.
Theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các nhu cầu của khách hàng và đánh giá của khách hàng về dịch vụ.
Theo dõi, làm việc với các đối tác để nắm bắt các chính sách, chương trình hợp tác để triển khai.
Học hỏi, nghiên cứu, triển khai theo các hoạt động digital marketing của công ty để tăng tương tác với khách hàng như: thương mại trên mạng xã hội, quản lý thông tin trên website, viết bài, soạn nội dung newsletter, triển khai seeding, SEO,...
Tham gia vận hành, quản trị hệ thống thương mại điện tử của công ty.
Theo dõi, tổng hợp dữ liệu, phân tích và hoàn thành báo cáo.
Các công việc khác theo sự sắp xếp trực tiếp của Founder.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, hoặc mới tốt nghiệp.
Yêu thích Thương Mại Điện Tử, Marketing.
Sử dụng mạng xã hội thành thạo.
Là người nhạy bén và năng động, yêu thích môi trường startup cạnh tranh khắc nghiệt.
Chủ động trong công việc, biết tự lập kế hoạch cho bản thân.
Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.
“Nghiện" săn hàng giảm giá, khuyến mãi là một lợi thế lớn.
Có tinh thần tiết kiệm, “ki bo” là một lợi thế cực lớn.
Có laptop để làm việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tích Lũy Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng.
Được hướng dẫn về Marketing, Thương mại điện tử và Công nghệ.
Được làm việc trong môi trường start-up năng động, có cơ hội thử sức với những ý tưởng của bản thân.
Được trực tiếp làm việc với các đối tác hàng đầu trong ngành: Shopee, Lazada, Tiki,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tích Lũy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tích Lũy

Công Ty Cổ Phần Tích Lũy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 213/19E Nguyễn Trãi, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

