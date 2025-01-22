Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 9, Giầy Việt Plaza, 180 - 182 Lý Chính Thắng, Q.3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Quay, dựng clips cơ bản

Cắt, chỉnh sửa video, hỗ trợ sản xuất video

Đưa ra ý tưởng và chủ động thiết kế banner, flyer, ấn phẩm tái bản,...

Tham gia các sự kiện tại trường Đại học ( 2- 3 sự kiện/tháng)

Dịch thuật Anh Việt

Tìm hiểu từ khóa hot cho các khóa học dài hạn, lên ý tưởng viết bài tư vấn SEO

Đăng tin website dựa trên nội dung mailchimp được duyệt hàng ngày

Hỗ trợ cập nhật tin tức, nội dung, hình ảnh trên các chuyên mục website, các kênh social media của công ty đầy đủ, chính xác và kịp thời

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Đại Học chuyên ngành Marketing, Kinh Tế năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp

Thực tập full-time từ tối thiểu 3 tháng trở lên

Tư duy logic, nhạy bén

Hoạt bát và giao tiếp tốt

Định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc

Ưu tiên SV có kỹ năng MC, công tác Đoàn, Đội sẽ được tạo điều kiện phát huy năng khiếu...

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương

Được trải nghiệm công việc Thật

Được tham gia đào tạo nội bộ và hướng dẫn kỹ năng xử lý công việc phụ trách

Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp

Được hỗ trợ thông tin làm bài báo cáo, đóng dấu như yêu cầu nhà Trường

Được hướng nghiệp theo điểm mạnh của bản thân

Làm việc tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin