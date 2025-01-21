Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - 16A Đường số 1, KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biết sử dụng IA và chạy quảng cáo là 1 lợi thế.

Quản lý, vận hành, tối ưu và thực hiện quảng cáo trên kênh MXH Facebook

Quản trị, xây dựng chiến dịch cho các sàn TMDT shopee, Lazada

Lên Content, phát triển nội dung, trên các kênh MXH, Sàn, Social, quảng bá

Xây dựng các chương trình khuyến mãi cho sàn, chạy quảng cáo hiệu quả

Phối hợp với Nhân viên KD thúc đẩy doanh số bán hàng

Thực hiện báo cáo công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về vị trí Marketing,...

Hiểu biết về Marketing truyền thống, Digital Marketing

Có khả năng làm việc nhóm

Thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình

Bằng Cấp liên quan

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu hoặc deal theo năng lực trong phỏng vấn

Thưởng Đặc biệt theo năng lực làm việc

Tăng lương theo năng lực làm việc hằng năm

Được bồi dưỡng thêm các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

