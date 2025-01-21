Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- 16A Đường số 1, KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biết sử dụng IA và chạy quảng cáo là 1 lợi thế.
Quản lý, vận hành, tối ưu và thực hiện quảng cáo trên kênh MXH Facebook
Quản trị, xây dựng chiến dịch cho các sàn TMDT shopee, Lazada
Lên Content, phát triển nội dung, trên các kênh MXH, Sàn, Social, quảng bá
Xây dựng các chương trình khuyến mãi cho sàn, chạy quảng cáo hiệu quả
Phối hợp với Nhân viên KD thúc đẩy doanh số bán hàng
Thực hiện báo cáo công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về vị trí Marketing,...
Hiểu biết về Marketing truyền thống, Digital Marketing
Có khả năng làm việc nhóm
Thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình
Bằng Cấp liên quan

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu hoặc deal theo năng lực trong phỏng vấn
Thưởng Đặc biệt theo năng lực làm việc
Tăng lương theo năng lực làm việc hằng năm
Được bồi dưỡng thêm các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19E4, đường DD4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

