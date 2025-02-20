Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - 112 A Đinh Tiên Hoàng P8 Thành phố Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Google Adwords tối ưu hóa thứ hạng của Website công ty trên các trang tìm kiếm. Thường xuyên thống kê và phân tích từ khóa định kỳ.

- Định vị và phát triển thương hiệu và sản phẩm trên các Website, Forum, Facebook, Wordpress…và các mạng xã hội khác.

- Triển khai quảng bá qua Email Marketing và Mobile Marketing

- Viết tin, bài quảng bá cho trang Web và Facebook của công ty; quản lý các chiến dịch quảng cáo online trên các site diễn đàn về công nghệ thông tin cho công ty.

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh.

- Đề xuất và thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận với sản phẩm trên Fanpage; Website công ty, giải đáp thông tin về sản phẩm cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 25 tuổi trở lên

- Trình độ cao đẳng chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm 02 năm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi & đãi ngộ:

Lương theo năng lực thực tế; điều chỉnh định kỳ hằng năm, năm đầu chế độ điều chỉnh 2 lần

Thưởng hiệu quả công việc: 2 kỳ / năm & các kỳ thưởng lễ (30/04, 02/09,20/11, 01/01)

Tham gia các sự kiện: du lịch,teambuilding, ...

Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm,

Tham gia BHXH-BHYT, Chế độ Bảo hiểm cao cấp đối với nhân viên thâmniên,...

Cơ hội học hỏi & phát triển:

Môi trường làm việc đặc thù theo phong cách Nhật Bản giúp bạn rèn luyện được đức tính kỷ luật, cẩn thận, chu đáo, nhiệt huyết và kỹ năng truyền cảm hứng....

Môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo; giúp bạn trải nghiệp để khẳng định bản thân và trưởngthành

Thường xuyên được tiếp xúc với đồng nghiệp, khách hàng là người Nhật giúp nâng caonăng lực tiếng Nhật và trao dồi kiến thức về văn hóa Nhật Bản.

Cơ hội phát triểnnghề nghiệp ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây

