Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, ngõ 25 Nguyễn Chánh, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Xây dựng chiến lược marketing thương hiệu: Phối hợp với ban lãnh đạo xác định mục tiêu phát triển thương hiệu và xây dựng các chiến lược marketing dài hạn, trung hạn cho thương hiệu công ty.

Định hướng và phát triển nội dung thương hiệu: Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nội dung marketing, bao gồm các chiến dịch quảng bá về sản phẩm, dịch vụ và giá trị cốt lõi của thương hiệu trên các kênh online (website, app, mạng xã hội, v.v.).

Quản lý hình ảnh và thông điệp thương hiệu: Đảm bảo hình ảnh, thông điệp của thương hiệu được truyền tải một cách nhất quán và hấp dẫn đến người tiêu dùng, từ đó gia tăng nhận diện thương hiệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao sự nhận diện của thương hiệu, bao gồm các hoạt động PR, quảng cáo, và sự kiện.

Phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing: Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch thương hiệu, điều chỉnh chiến lược marketing dựa trên các chỉ số KPIs đã thiết lập, từ đó tối ưu hóa các hoạt động marketing trong tương lai.

Quản lý ngân sách marketing: Xây dựng và kiểm soát ngân sách cho các hoạt động marketing, đảm bảo việc triển khai chiến lược thương hiệu đạt được hiệu quả cao nhất trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: Từ 1995 đến 1992

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing thương hiệu, đặc biệt là marketing trực tuyến hoặc thương hiệu trong các công ty công nghệ hoặc dịch vụ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng KPI

(Thu nhập từ 10 triệu đến 17+ triệu tùy theo năng lực).

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả cuối năm.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

