Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
- Hà Nội:
- Số 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Facebook Ads, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
- Làm việc cùng bộ phận sản xuất nội dung, hình ảnh, video để đưa ra các yêu cầu triển khai cụ thể bám sát kế hoạch đã xây dựng;
- Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Phối hợp các bộ phận phòng ban khác để triển khai kế hoạch truyền thông các sản phẩm của Công ty theo sự phân công của cấp trên;
- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết và hiểu biết về nền tảng tikok, Chạy ads vận hành seller là một lợi thế
- Có laptop cá nhân
- Biết edit video
- Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy
- Trung thực, tích cực trong công việc,ham học hỏi
Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc
- Lương cứng 9tr-16 tr+ phụ cấp + doanh số+ thưởng lễ theo quy định ( tổng thu nhập 20tr-40tr)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
