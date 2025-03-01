Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần quốc tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Facebook Ads, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
- Làm việc cùng bộ phận sản xuất nội dung, hình ảnh, video để đưa ra các yêu cầu triển khai cụ thể bám sát kế hoạch đã xây dựng;
- Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Phối hợp các bộ phận phòng ban khác để triển khai kế hoạch truyền thông các sản phẩm của Công ty theo sự phân công của cấp trên;
- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy Facabook Ads;
- Biết và hiểu biết về nền tảng tikok, Chạy ads vận hành seller là một lợi thế
- Có laptop cá nhân
- Biết edit video
- Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy
- Trung thực, tích cực trong công việc,ham học hỏi

Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.
- Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc
- Lương cứng 9tr-16 tr+ phụ cấp + doanh số+ thưởng lễ theo quy định ( tổng thu nhập 20tr-40tr)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 69 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

