Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

1. Xây dựng thương hiệu (Branding)

· Phân tích nhận diện thương hiệu, đề xuất cải thiện nhằm nâng cao hình ảnh công ty.

· Phối hợp xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu nhất quán với Marketing tổng thể.

· Quản lý, tối ưu hệ thống nhận diện thương hiệu trên đa nền tảng.

· Thực hiện chiến dịch truyền thông nâng cao nhận diện thương hiệu.

· Phối hợp thiết kế phát triển nội dung cho Website, Email, Social Media, v.v.

· Lên kế hoạch và tổ chức sự kiện, hội thảo kết nối khách hàng và đối tác.

2. Truyền thông xã hội (Social Media)

· Xây dựng, triển khai và tối ưu chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

· Quản lý nội dung, tăng tương tác và kết nối với khách hàng.

· Theo dõi xu hướng, đề xuất ý tưởng nâng cao hiệu quả truyền thông.

3. Digital Marketing

· Quản lý, giám sát các hoạt động Digital Marketing: Email, Website, Social Media, quảng cáo trực tuyến.

· Lập kế hoạch, theo dõi ngân sách và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

· Phát triển, tối ưu Website nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu suất hoạt động.

· Theo dõi, phân tích dữ liệu Website (traffic, hành vi người dùng) và đề xuất phương án cải thiện.

· Hỗ trợ triển khai và tối ưu hoạt động eCommerce trên các nền tảng bán hàng trực tuyến.

· Nghiên cứu, ứng dụng xu hướng Marketing & eCommerce mới nhằm tối ưu chiến lược.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

· Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing, Digital Marketing hoặc vị trí tương đương.

· Tiếng Anh giao tiếp khá - tốt

· Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing tổng thể.

· Thành thạo các công cụ Digital Marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, CRM, Google Analytics.

· Có kỹ năng phân tích dữ liệu Marketing, báo cáo hiệu suất và đề xuất giải pháp cải thiện.

· Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, có khả năng xây dựng kế hoạch công việc và giám sát KPI.

· Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và nhạy bén với xu hướng thị trường.

· Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi

· Mức lương cạnh tranh

·

· Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần

· Nhiều cơ hội thăng tiến

· Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật

· Du lịch, Team-Building hằng năm

· Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân

Môi trường học hỏi và phát triển:

· Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...

· Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp

· Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao

· Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

· Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.

Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:

· Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện

· Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ

· Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.