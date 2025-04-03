Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104/2B Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung chuẩn seo website, các kênh Social

Quay chụp hình ảnh, video sản phẩm

Triển khai kế hoạch livestream

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, infographic, ...

Lên chiến dịch và tối ưu quảng cáo các kênh Google Ads, ….

Quản trị các sàn thương mại điện tử

Đề xuất ý tưởng để tăng trải nghiệm người dùng website và khách đến cửa hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

Yêu thích công việc Marketing, bán hàng,…

Trung thực. trách nhiệm, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.

Biết viết bài SEO và sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:7- 15 triệu/ tháng

Cơ hội trở thành những thành viên đời đầu của công ty

Thu nhập cạnh tranh, tùy theo năng lực.

Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI

