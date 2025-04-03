Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 104/2B Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung chuẩn seo website, các kênh Social
Quay chụp hình ảnh, video sản phẩm
Triển khai kế hoạch livestream
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, infographic, ...
Lên chiến dịch và tối ưu quảng cáo các kênh Google Ads, ….
Quản trị các sàn thương mại điện tử
Đề xuất ý tưởng để tăng trải nghiệm người dùng website và khách đến cửa hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Yêu thích công việc Marketing, bán hàng,…
Trung thực. trách nhiệm, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.
Biết viết bài SEO và sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:7- 15 triệu/ tháng
Cơ hội trở thành những thành viên đời đầu của công ty
Thu nhập cạnh tranh, tùy theo năng lực.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ AN VI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
