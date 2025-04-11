Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tối ưu bật tắt ads theo quy trình.

- Hỗ trợ làm báo cáo.

- Nuôi tài khoản.

- Set Ads mới.

- Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác liên quan đến Ads.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học chuyên ngành về Marketing.

- Có kiến thức về chạy quảng cáo (digital).

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training. Nhưng có kinh nghiệm facebook ads, google ads, tiktok ads là một lợi thế.

- Chăm chỉ, thật thà, chịu khó trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 3.000.000 VNĐ (làm online tại nhà) - 4.000.000 VNĐ (làm offline tại công ty)

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Được hướng dẫn công việc và các skill set ads.

- Đánh giá lên nhân viên chính thức sau thực tập.

- Các chế độ theo quy định Nhà nước.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

