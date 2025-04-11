Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Tối ưu bật tắt ads theo quy trình.
- Hỗ trợ làm báo cáo.
- Nuôi tài khoản.
- Set Ads mới.
- Hỗ trợ công việc cho các phòng ban khác liên quan đến Ads.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học chuyên ngành về Marketing.
- Có kiến thức về chạy quảng cáo (digital).
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training. Nhưng có kinh nghiệm facebook ads, google ads, tiktok ads là một lợi thế.
- Chăm chỉ, thật thà, chịu khó trong công việc.
- Có kiến thức về chạy quảng cáo (digital).
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training. Nhưng có kinh nghiệm facebook ads, google ads, tiktok ads là một lợi thế.
- Chăm chỉ, thật thà, chịu khó trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 3.000.000 VNĐ (làm online tại nhà) - 4.000.000 VNĐ (làm offline tại công ty)
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Được hướng dẫn công việc và các skill set ads.
- Đánh giá lên nhân viên chính thức sau thực tập.
- Các chế độ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Được hướng dẫn công việc và các skill set ads.
- Đánh giá lên nhân viên chính thức sau thực tập.
- Các chế độ theo quy định Nhà nước.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI