Tuyển Nhân viên Marketing CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường (tìm hiểu nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc..)

SEO Web và xây dựng chiến lược phát triển kênh tiktok, youtube, fanpage

Triển khai các hoạt động Marketing theo kế hoạch.

Quản lý và vận hành website của Công ty.

Biên tập video Marketing về các nội dung truyền thông Cty (hình ảnh, video, blog...)

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, thực hiện các yêu cầu khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng phân tích dữ liệu, đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động Marketing trên nền tảng Online và Offline.

Nắm bắt nhanh xu hướng thị trường, có am hiểu chuyên sâu về xây dựng kênh social và triển khai Marketing Plan.

Kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm: Kỹ năng content, SEO, …

Sáng tạo, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng thiết kế hình ảnh, dựng video cơ bản.

Có trách nhiệm, biết sắp xếp tốt công việc, quản lý thời gian, và quản lý dự án.

Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương

Tại CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.

Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), từ thứ 2 đến thứ 7.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và năng động.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định hiện hành.

Được hưởng các chính sách phúc lợi nâng cao đời sống như: Lễ, Tết, Kết hôn, Ma chay, hiếu hỷ.....lương tháng 13, tham quan du lịch nghỉ dưỡng

Cơ hội thăng tiến mở rộng cho mọi nhân viên tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin