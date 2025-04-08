Tuyển Nhân viên Marketing CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 93 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu thị trường (tìm hiểu nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc..)
SEO Web và xây dựng chiến lược phát triển kênh tiktok, youtube, fanpage
Triển khai các hoạt động Marketing theo kế hoạch.
Quản lý và vận hành website của Công ty.
Biên tập video Marketing về các nội dung truyền thông Cty (hình ảnh, video, blog...)
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, thực hiện các yêu cầu khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng phân tích dữ liệu, đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động Marketing trên nền tảng Online và Offline.
Nắm bắt nhanh xu hướng thị trường, có am hiểu chuyên sâu về xây dựng kênh social và triển khai Marketing Plan.
Kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm: Kỹ năng content, SEO, …
Sáng tạo, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng thiết kế hình ảnh, dựng video cơ bản.
Có trách nhiệm, biết sắp xếp tốt công việc, quản lý thời gian, và quản lý dự án.
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương
Nắm bắt nhanh xu hướng thị trường, có am hiểu chuyên sâu về xây dựng kênh social và triển khai Marketing Plan.
Kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm: Kỹ năng content, SEO, …
Sáng tạo, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng thiết kế hình ảnh, dựng video cơ bản.
Có trách nhiệm, biết sắp xếp tốt công việc, quản lý thời gian, và quản lý dự án.
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương
Tại CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), từ thứ 2 đến thứ 7.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và năng động.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định hiện hành.
Được hưởng các chính sách phúc lợi nâng cao đời sống như: Lễ, Tết, Kết hôn, Ma chay, hiếu hỷ.....lương tháng 13, tham quan du lịch nghỉ dưỡng
Cơ hội thăng tiến mở rộng cho mọi nhân viên tiềm năng.
Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), từ thứ 2 đến thứ 7.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và năng động.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định hiện hành.
Được hưởng các chính sách phúc lợi nâng cao đời sống như: Lễ, Tết, Kết hôn, Ma chay, hiếu hỷ.....lương tháng 13, tham quan du lịch nghỉ dưỡng
Cơ hội thăng tiến mở rộng cho mọi nhân viên tiềm năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP TMDV KHANG HƯNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI