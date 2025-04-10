Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH
- Hồ Chí Minh: Kho lạnh Năm Châu, đường số 4/ Số 5 Khu 8A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Online cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phối hợp với team lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing Online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing,...
Viết bài viết, nội dung quảng cáo, bài PR, bài giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho website, mạng xã hội, các kênh truyền thông online khác.
Lên ý tưởng, viết kịch bản kết hợp quay/chụp và dựng hình ảnh/video.
Quản lý và cập nhật nội dung website, fanpage, các kênh truyền thông online khác.
Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing Online, báo cáo kết quả và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.
Hỗ trợ các hoạt động Marketing Offline khi cần thiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng photoshop, AI, Phần mềm làm video
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi;
Chủ động và biết sắp xếp trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
