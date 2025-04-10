Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho lạnh Năm Châu, đường số 4/ Số 5 Khu 8A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Online cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.

Phối hợp với team lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing Online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing,...

Viết bài viết, nội dung quảng cáo, bài PR, bài giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho website, mạng xã hội, các kênh truyền thông online khác.

Lên ý tưởng, viết kịch bản kết hợp quay/chụp và dựng hình ảnh/video.

Quản lý và cập nhật nội dung website, fanpage, các kênh truyền thông online khác.

Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing Online, báo cáo kết quả và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.

Hỗ trợ các hoạt động Marketing Offline khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm.

Biết sử dụng photoshop, AI, Phần mềm làm video

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi;

Chủ động và biết sắp xếp trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH

