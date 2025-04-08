Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sakos
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Sakos

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Beecommunication Building 343/24

- 26 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Digital Performance MKT sẽ chịu trách nhiệm quản lý thi hành các hoạt động marketing trên tất cả các kênh online, bảo đảm đạt mục tiêu và các KPI được giao.
Các công việc chính
- Xây dựng, Quản lý, tối ưu ngân sách quảng cáo kênh digital & chịu trách nhiệm về các KPI được giao để nâng cao hiệu quả Sales và tăng độ nhận diện thương hiệu.
- Tham gia nghiên cứu SEO cùng bộ phận Marketing, nắm bắt các sự kiện đang Hot để tăng hiệu quả Marketing
- Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Google, chạy Google Ads đúng khách hàng mục tiêu
- Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo giá, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
- Quản trị, lên kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung trên các kênh mạng xã hội, cập nhật và gửi yêu cầu cho thiết kế
- Liên tục cập nhật insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing
- Phân tích, đánh giá và báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả quảng cáo và các hoạt động marketing online
- Thực hiện các công việc khác về Marketing từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
- Thành thạo các công cụ chạy quảng cáo như Google, Facebook, TikTok,...
- Có kiến thức về SEO
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực E-commerce, Retail
- Thành thạo Excel và các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Google Data Studio
- Có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm
- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách
- Đọc hiểu Tiếng Anh tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Sakos Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 15 triệu / tháng
- Lương tháng 13
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, văn hóa và thân thiện.
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch 1 lần/năm cùng công ty.
- Thời gian làm việc: Từ 8:30 -18:00 từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7.
Nơi làm việc: Tòa nhà Beecomm số 343/24 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sakos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 370A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

