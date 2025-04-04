Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
★Responsibility
Responsible for marketing tasks.
Job detail
- Marketing trend research
- Marketing Strategy Development
- FB/Insta/Tiktok posting
- Creation of images and videos for posting
- KOL/KOC booking and negotiation
- Content creation and confirmation
- Sales tool creation direction
*Simple designs will be created, but more difficult designs will be outsourced.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- English: Conversational level.
- More than 1 year experience as marketing
- Having experience using Canva for designing
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Social/ Health Insurance according to Law
- Parking tickets
- Incentive (Max 2M/month)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
