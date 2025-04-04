Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

★Responsibility
Responsible for marketing tasks.

Job detail
- Marketing trend research
- Marketing Strategy Development
- FB/Insta/Tiktok posting
- Creation of images and videos for posting
- KOL/KOC booking and negotiation
- Content creation and confirmation
- Sales tool creation direction
*Simple designs will be created, but more difficult designs will be outsourced.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- English: Conversational level.
- More than 1 year experience as marketing
- Having experience using Canva for designing

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Social/ Health Insurance according to Law
- Parking tickets
- Incentive (Max 2M/month)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

