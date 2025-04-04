Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online và offline.
Chạy quảng cáo Facebook, Google, TikTok… tối ưu ngân sách và hiệu quả.
Quản lý nội dung trên website, fanpage, các kênh truyền thông số.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đề xuất phương án cải thiện.
Phối hợp với Content, Design, Media để triển khai các hoạt động marketing hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo ít nhất 1 năm.
Hiểu biết về SEO, Google Ads, Facebook Ads.Tư duy phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch tốt.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, viết bài là lợi thế
Hiểu biết về SEO, Google Ads, Facebook Ads.Tư duy phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch tốt.
Kỹ năng sáng tạo nội dung, viết bài là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh
Thu Nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến
Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn
Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp
Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
