Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online và offline.

Chạy quảng cáo Facebook, Google, TikTok… tối ưu ngân sách và hiệu quả.

Quản lý nội dung trên website, fanpage, các kênh truyền thông số.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đề xuất phương án cải thiện.

Phối hợp với Content, Design, Media để triển khai các hoạt động marketing hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo ít nhất 1 năm.

Hiểu biết về SEO, Google Ads, Facebook Ads.Tư duy phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch tốt.

Kỹ năng sáng tạo nội dung, viết bài là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh

Thu Nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến

Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp

Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.