Tuyển Nhân viên Marketing TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng đề xuất chiến lược Marketing số hiệu quả.

Triển khai, theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo / truyền thông trên các kênh marketing của doanh nghiệp (website, email…) với ngân sách được duyệt.

Hợp tác với bộ phận Kĩ thuật, bộ phận Nội dung để xây dựng content chuẩn SEO cho website và các kênh truyền thông khác.

Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động marketing.

Tham gia thực hiện các chương trình truyền thông về văn hóa doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tại các công ty cung cấp dịch vụ SEO hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ B2B…là một lợi thế.

Hiểu biết sâu về các kênh digital marketing, có kiến thức tốt về các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và ngành.

Thành thạo các công cụ marketing online (SEO/SEM, Google Analytics, Facebook Ads…) và một số phần mềm thiết kế chuyên dụng (Photoshop, AI,…).

Sáng tạo, chủ động và linh hoạt.

Tỉ mỉ, chi tiết, có tư duy phân tích nhạy bén.

Tại TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Thời gian làm việc Thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 làm nửa buổi).

Hỗ trợ chi phí công tác, phương tiện, đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển

