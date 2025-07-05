Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các định khoản - các nghiệp vụ phát sinh;

Thống kê và tổng hợp số liệu;

Kiểm tra hạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ, thuế GTGT, báo cáo thuế, quyết toán thuế;

Các công việc khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành hệ Đại học chính quy: Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (Yêu cầu bắt buộc);

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất;

Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong hệ sinh thái của tập đoàn bền vững với các thương hiệu tiên phong đa ngành nghề: Xây dựng, Sản xuất, Trường học, Năng lượng xanh…trên khắp mọi miền đất nước;

Môi trường làm việc đỉnh cao: Làm việc với những đồng nghiệp tài năng trong một không gian sáng tạo, chuyên nghiệp;

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng;

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ đãi ngộ vượt trội, công bằng: 18 - 22 triệu/ tháng;

Xét tăng lương: Một lần/ năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Thưởng cuối năm: Từ 1 - 3 tháng lương trở lên;

Chế độ khác: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của quy chế Tập đoàn; Công ty có phục vụ bữa trưa miễn phí cho CBNV;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển

