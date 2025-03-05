Tuyển Nhân viên Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - toà nhà Tasco - khu đô thị Mễ Trì mới - Phạm Hùng - Phường Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi thông tin dự án xây dựng, tham gia công việc đấu thầu;

Chịu trách nhiệm phát triển và kết nối với các đơn vị liên quan như đơn vị chính phủ, chủ đầu tư, tổng thầu, công ty tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế hạng mục, tìm kiếm đối tác mới;

Nghe theo sự sắp xếp của công ty/ban lãnh đạo đối với những công việc khác.

负责建筑工程项目信息跟踪,参与项目投标工作;

负责开发及对接相关政府单位、业主、总包、监理顾问公司,项目设计单位,寻求新的合作伙伴;

未尽事宜服从公司及领导的组织安排;

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lính vực xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về trang trí nội thất;

Có tâm huyết với công việc marketing, có nguồn lực, mối quan hệ tốt, ư tiên ứng viên đã từng làm lãnh đạo hoặc quản lý cấp cao, tuổi 40 trở lên;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lên kết hoạch và triển khai kế hoạch tốt;

Luôn tuân theo sự sắp xếp công việc của ban lãnh đạo/công ty giao phó.

Ngoạingữ: tiếng anh (bắt buộc), biết thêm tiếng trung càng tốt.

具有建筑行业工作经验,有装饰专业经验更佳;

对市场营销工作有高度热情,有营销资源者、之前担任领导或高管者优先,年龄40岁以上;

具有较强的人际交往能力,计划与执行能力;

服从公司及领导的组织安排;

起码会英语,要是也懂中文更好

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy đinh của Nhà Nước.

Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Trà chiều, tham gia hoạt động teambuilding và nhiều chế độ đãi ngỗ hấp dẫn khác.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Thưởngdự án: căn cứ vào quy mô dự án, phân bổ theo chế độ của công ty, chi tiết có thể thương lượng trong lúc phỏng vấn.

Lương cơ bản: 30-35tr

按越南法律法规缴纳社会保险。

公司其他福利:下午茶、团建等其他福利。

工作环境充满活力、专业,并有许多晋升机会

提成奖金:根据项目规模按照公司制度发放,具体可面议

底薪:3000万-3500万越南盾

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHINA CONSTRUCTION SHENZHEN DECORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

