Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Shophouse 19 tòa N05, chung cư ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển và triển khai các chiến lược quảng cáo Facebook hiệu quả để tăng cường nhận thức thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đảm bảo hiệu suất cao nhất và chi phí quảng cáo thấp nhất.

Phân tích dữ liệu và thực hiện các biện pháp cải tiến dựa trên phản hồi từ khách hàng và dữ liệu phân tích.

Theo dõi và báo cáo hiệu suất chiến dịch quảng cáo theo các chỉ số hiệu suất quan trọng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là trên nền tảng Facebook trên 1 năm.

Hiểu biết sâu sắc về cách hoạt động của các công cụ quảng cáo Facebook và khả năng tối ưu hóa hiệu suất.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng đọc hiểu các thông số thống kê.

Sáng tạo, có khả năng đề xuất và thực hiện các chiến lược quảng cáo sáng tạo và hiệu quả.

Tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

Cơ hội tham gia vào các dự án quảng cáo đa dạng và thú vị.

Lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

