Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
- Hà Nội: 309 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Triển khai các chương trình Marketing (khuyến mãi, tài trợ mua sắm...) phù hợp với đặc thù của mỗi vùng miền dựa trên kế hoạch từ khối Marketing để thu hút khách hàng.
Lập kế hoạch, duy trì quảng bá hình ảnh thương hiệu, qua đó thu hút số lượng khách đến mua hàng.
Thực hiện công tác thiết kế, in ấn, kiểm soát và quản lý hình ảnh các ấn phẩm (biểu mẫu, bảng giá, brochure, banner, ...) cho các chương trình Marketing tại Trung tâm
Đánh giá các chương trình Marketing của đối thủ cạnh tranh nhằm đề xuất cho Ban giám đốc quyết định các chương trình, chính sách marketing phù hợp tại từng thời điểm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Am hiểu văn hóa, dân cư, đặc trưng vùng miền tại nơi làm việc
Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, tham vấn tốt
Có khả năng về in ấn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc
15 ngày nghỉ phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết...
Thu nhập ổn định
Đa dạng phụ cấp (Cơm, Điện thoại)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI