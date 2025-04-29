Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 309 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Triển khai các chương trình Marketing (khuyến mãi, tài trợ mua sắm...) phù hợp với đặc thù của mỗi vùng miền dựa trên kế hoạch từ khối Marketing để thu hút khách hàng.

Lập kế hoạch, duy trì quảng bá hình ảnh thương hiệu, qua đó thu hút số lượng khách đến mua hàng.

Thực hiện công tác thiết kế, in ấn, kiểm soát và quản lý hình ảnh các ấn phẩm (biểu mẫu, bảng giá, brochure, banner, ...) cho các chương trình Marketing tại Trung tâm

Đánh giá các chương trình Marketing của đối thủ cạnh tranh nhằm đề xuất cho Ban giám đốc quyết định các chương trình, chính sách marketing phù hợp tại từng thời điểm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, QTKD

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Am hiểu văn hóa, dân cư, đặc trưng vùng miền tại nơi làm việc

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, tham vấn tốt

Có khả năng về in ấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương

Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc

15 ngày nghỉ phép/ năm

Thưởng KPI, Lễ, Tết...

Thu nhập ổn định

Đa dạng phụ cấp (Cơm, Điện thoại)

