Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Văn Nhàn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 1.2 Cụm Công Nghiệp Thanh Đa - xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ

Xây dựng kế hoạch Marketing và chương trình hoạt động marketing của Công ty.

Xây dựng kế hoạch nhận diện thương hiệu cho Công ty.

Viết nội dung Marketing phù hợp với từng kênh truyền thông và đối tượng mục tiêu.

Quản lý các kênh truyền thông của Công ty: Website, Fanpage, Mạng xã hội…

Tìm kiếm thị trường, khách hàng và khai thác khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Nam, tuổi từ 21 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành tương tự khác

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Hiểu biết và sử dụng cơ bản các công cụ Marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Social Media…)

Có khả năng viết bài, thiết kế hình ảnh, video cơ bản.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt trước máy quay.

Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Văn Nhàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.500.000đ - 12.000.000đ

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương

Ăn trưa tại Công ty, miễn phí nhà ở cho nhân viên ở xa

Thưởng chuyên cần, Lễ, Tết đầy đủ

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.

