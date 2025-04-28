Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Hỗ trợ, hướng dẫn học viên kỹ thuật marketing chuyên sâu (đa nền tảng)

Tham gia hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong các buổi học offline và các hội nhóm

Chăm sóc học viên thường xuyên để tăng trải nghiệm

Nghiên cứu và update các kiến thức mới, xu hướng marketing mới

Báo cáo công việc

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng truyền thông đa phương tiện, marketing

Là nữ, sinh năm 1998-2002

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm về marketing; am hiểu marketing trên nền tảng bất kỳ (fb/tiktok)

Khả năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với con người

Có thể bám sát và chăm sóc học viên lâu dài

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

Cẩn thận, có trách nhiệm

Có thể làm việc ngoài giờ hành chính

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: bao gồm lương cứng 7-9 triệu + thưởng + phụ cấp (ăn trưa …) , thu nhập 10 - 15 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định về BHXH, BHYT,BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ , tết, hiếu hỉ ...

Được đào tạo về chuyên môn theo định hướng phát triển chuyên sâu về marketing

Tham gia đào tạo định kỳ hàng tháng; du lịch 1-2 lần/năm; các hoạt động tập thể gắn kết hàng tuần như liên hoan, review sách, thể dục thể thao ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được thể hiện và đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung; đề xuất và làm việc sáng tạo

Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

