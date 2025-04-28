Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ, hướng dẫn học viên kỹ thuật marketing chuyên sâu (đa nền tảng)
Tham gia hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong các buổi học offline và các hội nhóm
Chăm sóc học viên thường xuyên để tăng trải nghiệm
Nghiên cứu và update các kiến thức mới, xu hướng marketing mới
Báo cáo công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng truyền thông đa phương tiện, marketing
Là nữ, sinh năm 1998-2002
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm về marketing; am hiểu marketing trên nền tảng bất kỳ (fb/tiktok)
Khả năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với con người
Có thể bám sát và chăm sóc học viên lâu dài
Có kỹ năng làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, có trách nhiệm
Có thể làm việc ngoài giờ hành chính
Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: bao gồm lương cứng 7-9 triệu + thưởng + phụ cấp (ăn trưa …) , thu nhập 10 - 15 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định về BHXH, BHYT,BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ , tết, hiếu hỉ ...
Được đào tạo về chuyên môn theo định hướng phát triển chuyên sâu về marketing
Tham gia đào tạo định kỳ hàng tháng; du lịch 1-2 lần/năm; các hoạt động tập thể gắn kết hàng tuần như liên hoan, review sách, thể dục thể thao ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được thể hiện và đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung; đề xuất và làm việc sáng tạo
Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
