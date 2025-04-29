Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH eLightUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44C, Ngõ 4 Đường Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Biên tập các video hướng dẫn sử dụng sản phẩm (được đào tạo);

Kiểm tra và quản lý email làm việc với đối tác để đảm bảo thông tin thông suốt;

Lên kế hoạch và đăng tải thông tin, chia sẻ bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, và website;

Viết email, bài đăng Facebook/Twitter/các mạng xã hội khác (nếu có) để phục vụ công tác truyền thông cho sản phẩm;

Thiết kế banner cơ bản và hình ảnh phục vụ truyền thông (được đào tạo);

Các công việc khác liên quan đến truyền thông (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc và viết tiếng Anh tốt.

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

Tại Công ty TNHH eLightUp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-15 triệu/tháng;

Được đào tạo từ A-Z

Chế độ thưởng lễ tết, thưởng thâm niên;

Chế độ nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước và Công ty;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

Thứ 4 hàng tuần công ty sẽ tổ chức happy hour ăn uống vui chơi giải trí và đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH eLightUp

