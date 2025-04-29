Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH eLightUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH eLightUp
- Hà Nội: 44C, Ngõ 4 Đường Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Biên tập các video hướng dẫn sử dụng sản phẩm (được đào tạo);
Kiểm tra và quản lý email làm việc với đối tác để đảm bảo thông tin thông suốt;
Lên kế hoạch và đăng tải thông tin, chia sẻ bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, và website;
Viết email, bài đăng Facebook/Twitter/các mạng xã hội khác (nếu có) để phục vụ công tác truyền thông cho sản phẩm;
Thiết kế banner cơ bản và hình ảnh phục vụ truyền thông (được đào tạo);
Các công việc khác liên quan đến truyền thông (nếu có).
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
Tại Công ty TNHH eLightUp Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo từ A-Z
Chế độ thưởng lễ tết, thưởng thâm niên;
Chế độ nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước và Công ty;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
Thứ 4 hàng tuần công ty sẽ tổ chức happy hour ăn uống vui chơi giải trí và đi du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH eLightUp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI