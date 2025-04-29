Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo mục tiêu cụ thể (lead, chuyển đổi, traffic, tương tác...)

Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả quảng cáo theo các chỉ số (CTR, CPC, CPM, ROAS, CPA...)

Xây dựng và quản lý các tệp đối tượng mục tiêu, thực hiện A/B testing.

Phối hợp cùng team content, media để xây dựng nội dung quảng cáo phù hợp từng nền tảng.

Báo cáo định kỳ hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc học nghề các ngành: Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook và/hoặc TikTok.

Ưu tiên có kinh nghiệm chạy ads cho các ngành như: Làm đẹp, thẩm mỹ, y tế, Nha khoa và các ngành liên quan.

Thành thạo Facebook Ads Manager và TikTok Ads Manager; Biết sử dụng Pixel, Event Tracking, UTM

Khả năng đọc hiểu dữ liệu và đưa ra quyết định tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu

Có khả năng viết caption, chọn hình ảnh/video phù hợp với nền tảng và insight khách hàng

Làm việc hiệu quả với bộ phận content, design, Sales và quản lý để đảm bảo hiệu quả chiến dịch

Biết cách lập kế hoạch quảng cáo theo mục tiêu, ngân sách, thời gian và đối tượng

Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng KPI (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ

Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin