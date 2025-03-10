Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BIOPHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Intracom, số 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Lên camp, content, thiết kế hình ảnh, video tối ưu quảng cáo.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm của Công ty trên xác kênh Online: Facebook, Tiktok,…

Theo dõi, phân tích, đo lường, nghiên cứu, trau dồi thường xuyên các kiến thức, kỹ năng tối ưu quảng cáo, phát triển kênh quảng cáo.

Liên tục tối ưu các chiến dịch quảng cáo để đảm bảo hiệu quả.

Liên tục cập nhập, nghiên cứu & thử nghiệm để tìm ra phương pháp chạy Ads hiệu quả tốt nhất ở mỗi thời kỳ.

Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing online đảm bảo các kết quả đặt ra.

Báo cáo kết quả quảng cáo theo ngày, tuần, tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop làm việc

Có kinh nghiệm 6 tháng

Biết sử dung một số phần mềm chỉnh sửa ảnh, video: PS, AI, Canva, Camtasia,…

Nhiệt tình, có trách nhiệm trọng công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập: 8 - 15 triệu++ không giới hạn (Lương cứng+Phụ cấp+hoa hồng)

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe.

Thưởng thâm niên

Hoa hồng theo hiệu suất công việc.

2. khác

Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: đóng BHXH, nghỉ lễ tết,…

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, 2/9, Tết dương lịch, 30/4 & 1/5…)

Lương tháng thứ 13, Thưởng, liên hoan theo quý, du lịch và teambuiding hàng năm.

Thử việc nhận 100% lương.

Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, môi trường trẻ.

