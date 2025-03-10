Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BIOPHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BIOPHARMA
- Hà Nội:
- Tòa Intracom, số 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên camp, content, thiết kế hình ảnh, video tối ưu quảng cáo.
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm của Công ty trên xác kênh Online: Facebook, Tiktok,…
Theo dõi, phân tích, đo lường, nghiên cứu, trau dồi thường xuyên các kiến thức, kỹ năng tối ưu quảng cáo, phát triển kênh quảng cáo.
Liên tục tối ưu các chiến dịch quảng cáo để đảm bảo hiệu quả.
Liên tục cập nhập, nghiên cứu & thử nghiệm để tìm ra phương pháp chạy Ads hiệu quả tốt nhất ở mỗi thời kỳ.
Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing online đảm bảo các kết quả đặt ra.
Báo cáo kết quả quảng cáo theo ngày, tuần, tháng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 6 tháng
Biết sử dung một số phần mềm chỉnh sửa ảnh, video: PS, AI, Canva, Camtasia,…
Nhiệt tình, có trách nhiệm trọng công việc.
Tại CÔNG TY TNHH BIOPHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe.
Thưởng thâm niên
Hoa hồng theo hiệu suất công việc.
2. khác
Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: đóng BHXH, nghỉ lễ tết,…
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, 2/9, Tết dương lịch, 30/4 & 1/5…)
Lương tháng thứ 13, Thưởng, liên hoan theo quý, du lịch và teambuiding hàng năm.
Thử việc nhận 100% lương.
Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, môi trường trẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIOPHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
