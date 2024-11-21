Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3 ngõ 4 phố Hàm Nghi,Hà Nội

Xây dựng, lập kế hoạch truyền thông cho hệ thống nhãn hiệu tôn cao cấp của Tập đoàn trên đa nền tảng (Phương tiện truyền thông vật lý tại điểm bán, truyền thông phủ sóng TV/radio, kết hợp các nền tảng digital, v.v.) nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng tương tác với khách hàng.

Lên ý tưởng, kế hoạch và quản lý ngân sách cho các chiến dịch truyền thông.

Quản lý và điều phối các hoạt động sản xuất nội dung với nhóm sản xuất nội dung (content và design) để đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp và hình ảnh thương hiệu.

Đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông trên các nền tảng để đưa ra các điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới về truyền thông kỹ thuật số và đề xuất các phương án sáng tạo nhằm cải thiện hiệu quả tiếp cận và tương tác.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kinh doanh để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong các hoạt động marketing với hoạt động kinh doanh và chuyển đổi ra doanh số bán hàng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến hoặc vị trí tương đương.

Có năng lượng cao, tư duy sáng tạo, tinh thần cầu thị, mong muốn được phát triển các thương hiệu tầm cỡ quốc gia và vươn ra quốc tế.

Am hiểu về các kỹ năng/công cụ phân tích số liệu như Google Analytics, Facebook Insights, hoặc các công cụ nghiên cứu hành vi/thị trường khác

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Agency quảng cáo hoặc từng triển khai các chiến dịch truyền thông thành công.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực (min từ 13M)

Bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + KPIs + Thưởng theo dự án

Có cơ hội lên vị trí Leader

Cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên nghiệp.

Làm việc cùng đội ngũ trẻ, năng động và quyết tâm.

Được tham gia Bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

