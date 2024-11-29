Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 541 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Báo cáo và tham mưu cho BLĐ về công tác Quản trị chi phí marketing, xe lái thử, xe phục vụ hoạt độngMarketing của các đơn vị trực thuộc.

Triển khai và kiểm soát chính sách hợp tác với Nhà cung cấp marketing áp dụng tại các đơn vị trực thuộc.

Giám sát tính tuân thủ chính sách, quy định, quy trình Nghiệp vụ Marketing tại đơn vị trực thuộc.

Hướng dẫn, kiểm soát triển khai MKT thương hiệu THACO AUTO tỉnh thành theo định hướng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông.

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm Marketing trong ngành ô tô là lợi thế.

Có khả năng kiểm soát tuân thủ ứng dụng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Kỹ năng phân tích, báo cáo và đánh giá hiệu quả Marketing của Bộ phận / Đơn vị.

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing và phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Google Analytics, v.v.); kỹ năng viết, soạn thảo văn bản;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, và xử lý vấn đề tốt; có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Tại Công Ty TNHH THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH THACO AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin