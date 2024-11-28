Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Capi Edu, Tầng 3
- tòa A2
- chung cư Ecolife Capitol
- 58 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho công ty.
Tham gia lên ý tưởng, thực hiện các hoạt động Marketing online: Facebook, Instagram, Website, Email Marketing, Google Ads,...
Hỗ trợ quản lý và cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh mạng xã hội của công ty.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, workshop,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên
Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.
Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, nghỉ phép theo luật định.
Xét điều chỉnh lương 1 lần/năm.
Xét trả thưởng tối thiểu 1 lần/năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
