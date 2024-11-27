Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 96 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các cam kết chỉ tiêu theo các tiêu chí của bộ phận Marketing mà Ban Giám đốc giao.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược PR Marketing đạt hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

Xây dựng và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện marketing: tổ chức sự kiện, triển lãm, hội thảo, chương trình khuyến mãi, quảng cáo nhằm xây dựng chiến lược thương hiệu cho hệ thống công ty;

Xây dựng hoặc đề xuất xây dựng các mối quan hệ chiến lược – báo chí, truyền thông, các đối tác có liên quan nhằm quảng bá thương hiệu của Công ty.

Đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu của hệ thống, bao gồm và không giới hạn trong các chương trình khuyến mại, quảng cáo, tài trợ…

Lên kế hoạch quản lý, dự trù kinh phí các hoạt động liên quan đến truyền thông, quảng cáo hàng tháng/chiến dịch dài hạn và phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng và quản lý thương hiệu.

Xây dựng và lập cơ sở dữ liệu về khách hàng, phối hợp với các bộ phận để thực hiện quy trình chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến khách hàng, dữ liệu, hình ảnh quảng cáo, nhận xét liên quan đến khách hàng.

Tổng hợp tìm kiếm và lưu trữ các dữ liệu về các trường học, đối tác.

Quản lý, chịu trách nhiệm về việc viết bài PR, thông cáo báo chí, phát triển nội dung website...của phòng MKT. Khảo sát, đánh giá hiệu quả PR marketing để phối hợp các phòng ban thực hiện tốt công tác marketing.

Khảo sát và nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin, đưa ra các cơ hội/chiến lược phát triển cho sản phẩm

Phối hợp thiết kế bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu. Thiết kế Poster, banner các chương trình quảng cáo, giao diện website.

Quảng cáo, liên hệ khách hàng, marketing các chương trình trên các phương tiện đại chúng (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc viết bài quảng cáo, thiết kế các poster, banner quảng cáo, tạo nick trên các diễn đàn giáo dục).

Thực hiện các công việc theo yêu cầu khác của Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực hiện, kiểm soát các cam kết chỉ tiêu theo các tiêu chí của bộ phận Marketing mà Ban Giám đốc giao.

Quản lý và thực hiện các hoạt động marketing và PR các sản phẩm của công ty theo từng thời điểm và các yêu cầu của các phòng ban trong công ty vàcủa Ban Lãnh Đạo.

Thiết lập chiến lược, mục tiêu và kế hoạch marketing dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho công ty, kiểm soát việc thực hiện chiến lược đã được phê duyệt.

Quản lý, phân công thực hiện trong các hoạt động của bộ phận marketing, tổ chức sự kiện quảng cáo, PR.

Thiết lập, phát triển mối quan hệ với các bộ phận, đối tác trong và ngoài nước.

Điều hành toàn bộ công việc thuộc phòng MKT và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh Đạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ khác: BHXH, BHYT, BHTN, hưởng các chế độ nghỉ phép,nghỉ lễ, nghỉ tết… theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn

- Chế độ du lịch hàng năm và các chế độ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin