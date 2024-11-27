Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 91 Nguyễn Chí Thanh - Đông Đa - HN, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược cụ thể cho chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng như: Facebook Ads, Google Ads,... đảm bảo phù hợp với định hướng và mục tiêu marketing chung.

Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

Xây dựng ý tưởng nội dung, chuẩn bị hình ảnh, kịch bản video và các nguyên liệu cần thiết khác phục vụ cho việc chạy quảng cáo.

Xây dựng và thiết lập các tài khoản quảng cáo phù hợp.

Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

Điều chỉnh lại chiến dịch và tối ưu ngân sách trong các trường hợp cần thiết.

Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của Google, Facebook.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí ADS.

Chịu được áp lực, ham học hỏi, cầu tiến

Từng làm việc trong môi trường thẩm mỹ, làm đẹp, spa.

Có tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Có chí tiến thủ, có thể làm việc độc lập tốt.

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các nghành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phí gửi xe.

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn

Được nghỉ các ngày lễ tết theo lịch.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được thưởng nóng, thưởng tháng, thưởng quý...

Được đi du lịch, liên hoan, tổ chức sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN

