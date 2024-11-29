Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 36/45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Hỗ trợ viết content các sản phẩm của công ty và chỉnh sửa ảnh, video đi kèm.
Trực tiếp đăng bài content lên website mới của công ty.
Hỗ trợ dịch bài Tiếng anh theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện tối ưu hóa Website dự án với các công cụ tìm kiếm.
Các công việc liên quan đến các trang MXH của công ty như fanpage, instagram...
Quay video, chụp ảnh dự án làm tài liệu.
Các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng theo ngành Marketing và đã tìm hiểu cơ bản về Marketing: SEO, Website, content...
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng về chỉnh sửa ảnh và video trên máy tính.
Chăm chỉ,có suy nghĩ cầu tiến, chủ động trong công việc.
Kỹ năng đọc viết Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.
Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ vé gửi xe, dấu xác nhận thực tập.
Thời gian thực tập: fulltime từ thứ 2 - sáng thứ 7.
Được làm việc trong môi trường tốt, trẻ trung năng động và đầy thử thách.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
