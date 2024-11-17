Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội - số 27 Đường Số 7, KDC Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng Trên nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube

- Sản xuất các nội dung content bán hàng thu về data khách hàng mục tiêu

- Sản xuất kịch bản video ads thu hút khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận khác (như design, sales) để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của nội dung.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu

- Tham gia buổi Workshop tuyển dụng

- Tham gia chương trình đào tạo bài bản các kĩ năng thực chiến của công ty trước khi trở thành TTS

- Có đam mê và định hướng lâu dài với Marketing.

- Ưu tiên: độ tuổi từ 18-22

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Được dẫn dắt bởi chính các Trưởng phòng, Giám đốc Marketing dày dặn với ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm triển khai hơn 10 dự án trên thị trường với đa dạng lĩnh vực: mỹ phẩm, thương mại, logistic,...

- Thời gian làm việc linh hoạt, lên công ty tối thiểu 3 buổi/tuần, không chấm công, có thể linh hoạt làm việc online - offline miễn là hoàn thành công việc được giao.

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, đồng nghiệp là những Gen Z luôn hết mình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ.

- Hỗ trợ cấp dấu mộc với những bạn có ý định gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin