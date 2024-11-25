Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 27&28, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch truyền thông, tiếp thị cho khối doanh nghiệp bao gồm: tổ chức triển lãm, hội thảo, chiến dịch email marketing, podcast, ...

Thiết kế ấn phẩm truyền thông: tài liệu quảng cáo, tờ rơi, quà tặng, ...

Làm việc với các đối tác: khách hàng, nhà cung cấp, ...

Các công việc khác theo yêu cầu của phòng Marketing.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp (2001-2003), không yêu cầu kinh nghiệm.

Có thể đi làm được ngay.

Có khả năng sử dụng, giao tiếp thành thao một trong hai ngôn ngữ tiếng Trung hoặc tiếng Hàn.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Kỹ năng cần có: khả năng viết lách, sáng tạo, thiết kế cơ bản qua các phần mềm Canva, Adobe,...

Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động truyền thông là một điểm cộng.

Gửi CV tiếng anh có ảnh đính kèm.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 11,000,000 - 15,000,000 VND

14 tháng lương, xét tăng lương 2 lần/năm

BHXH 100% lương, gói BHSK toàn diện, khám sức khỏe định kỳ

Được đào tạo và tham gia đa dạng các hoạt động marketing cho khối doanh nghiệp.

Các phúc lợi khác: laptop & màn hình PC, điện thoại sim số công ty, du lịch hàng năm, quà tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

