Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Sapphire Palace, Phố Chính Kinh, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1.Lập kế hoạch và triển khai chi tiết các hoạt động Marketing online theo tháng/quý/năm

2.Quản trị hệ thống website, landing page và triển khai quảng cáo google search, GDN. Phối hợp cùng chuyên viên content trong việc triển khai SEO cơ bản

3.Quản trị, triển khai quảng cáo và chăm sóc khách hàng kênh facebook

4.Quản trị và chăm sóc khách hàng kênh zalo OA

5.Quản trị và triển khai quảng cáo kênh youtube, hỗ trợ và phối hợp cùng team marketing sản xuất video

6.Quản trị, phối hợp cùng kinh doanh triển khai các campaign tháng, chạy quảng cáo tại các sàn TMĐT shopee, Lazada, tiktok

7.Theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ học vấn Cao đẳng trở lên

-3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

-1 năm kinh nghiệm triển khai sàn TMĐT

-Thành thạo các kỹ năng văn phòng word, excel

-Sẵn sàng và chủ động cập nhật xu thế mới

-Năng động, có trách nhiệm, trung thực

-Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13-16 tr/tháng

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo pháp luật quy định

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chủ động công việc

Được đào tạo và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam

