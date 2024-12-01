Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16TT23, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok, v.v.
- Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu đề ra.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung quảng cáo phù hợp và hiệu quả.
- Cập nhật xu hướng và chính sách mới của các nền tảng quảng cáo.
-Trao đổi kỹ khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong việc chạy quảng cáo trên các nền tảng số.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
- Sáng tạo, chủ động và có khả năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Trung Bình từ 15 Triệu và KHÔNG GIỚI HẠN tùy theo năng lực
- Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở theo năng lực, không phụ thuộc thâm niên
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn
- Được đào tạo nâng cao kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Du lịch trong và ngoài nước hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 88TT2, KĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

