Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 13 Romantic Park, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài cho các sản phẩm của Công ty trên nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok,...

Hỗ trợ nhân viên Kinh doanh viết bài hướng dẫn sử dụng sản phẩm, thông tin về sản phẩm.

Tương tác với khách hàng trong bài viết, inbox.

Đánh giá hiệu quả công việc dựa trên chất lượng bài viết, số lượng bài viết, hiệu quả trong việc hỗ trợ NVKD.

Hỗ trợ các công việc khác theo hướng dẫn của leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên học ngành Kinh tế Dược tại các trường Đại học Dược.

Có kinh nghiệm, tư duy tốt về Marketing.

Có khả năng làm ảnh đơn giản bằng Canva, pts.

Khả năng làm được nhiều việc, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc nhóm tốt. Không ngại giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10 triệu + thưởng % doanh số + thưởng performance + thưởng năm.

Đóng BHXH, BHYT.

Có 12 ngày phép/1 năm.

Được đào tạo kiến thức hàng tháng, hàng quý.

Thưởng tháng 13 cuối năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, làm hết sức chơi hết mình.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong suốt quá trình làm việc.

Teambuilding, du lịch ít nhất 1 lần/năm, tổ chức sinh nhật, các hoạt động vui chơi giải trí có 1-0-2.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin