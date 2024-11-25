Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo
- Hà Nội:
- Tầng 20, Tòa Nhà Văn Phòng Charmvit Tower, Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1. Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao
2. Tìm kiếm, xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng trường học
3. Thực hiện việc giới thiệu, phân tích, tư vấn sản phẩm cho khách hàng
4. Tổ chức, quản lý lịch trả hàng theo tiến độ cam kết.
5. Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty.
6. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hợp đồng với khách hàng
7. Báo cáo công việc định kỳ, phối hợp đội nhóm để có kế hoạch kinh doanh tốt nhất
1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing...
2. Hiểu biết và có khả năng quản lý dự án
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng may mặc, thời trang.
4. Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt
5. Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc
6. Yêu thích, đam mê kinh doanh
Ngành nghề: Dệt may / Da giày / Thời trang
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Tại Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
