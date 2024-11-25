Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

1. Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao

2. Tìm kiếm, xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng trường học

3. Thực hiện việc giới thiệu, phân tích, tư vấn sản phẩm cho khách hàng

4. Tổ chức, quản lý lịch trả hàng theo tiến độ cam kết.

5. Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty.

6. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hợp đồng với khách hàng

7. Báo cáo công việc định kỳ, phối hợp đội nhóm để có kế hoạch kinh doanh tốt nhất

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing...

2. Hiểu biết và có khả năng quản lý dự án

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng may mặc, thời trang.

4. Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt

5. Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc

6. Yêu thích, đam mê kinh doanh

Ngành nghề: Dệt may / Da giày / Thời trang

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội