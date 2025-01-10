Tuyển Nhân viên Marketing Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS
- Hà Nội:
- số 5 ngõ 67 phố Đỗ Quang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tham gia vào việc lên kế hoạch marketing chi tiết
Thực hiện các chiến dịch marketing và hoạt động truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện cho từng đợt tháng/quý/năm
Theo dõi và báo cáo kết quả của các hoạt động marketing, quảng cáo, truyền thông.
Tham gia lên kế hoạch, sản xuất nội dung chi tiết và quản trị cho các kênh truyền thông của trung tâm (FB, IG, Website, Tik Tok...)
Tiếp cận phỏng vấn, làm việc với các talent để sản xuất nội dung
Trực tiếp làm việc và quản lý các cộng tác viên về content, thiết kế, digital ads
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của kế hoạch marketing hàng tháng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, quan hệ công chúng
Có tư duy nghệ thuật, có khả năng chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video cơ bản
Giàu ý tưởng sáng tạo, phong cách trẻ trung, cập nhật những xu hướng mới trong cộng đồng giới trẻ
Chăm chỉ, tỉ mỉ, có khả năng lắng nghe, tinh thần học hỏi
Tại Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách bảo hiểm như quy định của nhà nước (với nhân viên full time)
Được tham gia các khoá học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm, kèm ưu đãi học phí cho những người thân trong gia đình
Được đào tạo hoặc hỗ trợ thêm kinh phí để tham gia các khoá học phát triển kĩ năng phù hợp với định hướng phát triển của công ty
Được làm việc và học hỏi từ mentor giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, public relations, event management
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS
