Tuyển Nhân viên Marketing Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 5 ngõ 67 phố Đỗ Quang,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tham gia vào việc lên kế hoạch marketing chi tiết

Thực hiện các chiến dịch marketing và hoạt động truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện cho từng đợt tháng/quý/năm

Theo dõi và báo cáo kết quả của các hoạt động marketing, quảng cáo, truyền thông.

Tham gia lên kế hoạch, sản xuất nội dung chi tiết và quản trị cho các kênh truyền thông của trung tâm (FB, IG, Website, Tik Tok...)

Tiếp cận phỏng vấn, làm việc với các talent để sản xuất nội dung

Trực tiếp làm việc và quản lý các cộng tác viên về content, thiết kế, digital ads

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của kế hoạch marketing hàng tháng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc sáng tạo, có thế mạnh về ngôn từ, có tiếng Anh là một lợi thế

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, quan hệ công chúng

Có tư duy nghệ thuật, có khả năng chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video cơ bản

Giàu ý tưởng sáng tạo, phong cách trẻ trung, cập nhật những xu hướng mới trong cộng đồng giới trẻ

Chăm chỉ, tỉ mỉ, có khả năng lắng nghe, tinh thần học hỏi

Tại Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000VND - 15.000.000VND/tháng linh hoạt theo khối lượng công việc và cách thức hợp tác

Chính sách bảo hiểm như quy định của nhà nước (với nhân viên full time)

Được tham gia các khoá học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm, kèm ưu đãi học phí cho những người thân trong gia đình

Được đào tạo hoặc hỗ trợ thêm kinh phí để tham gia các khoá học phát triển kĩ năng phù hợp với định hướng phát triển của công ty

Được làm việc và học hỏi từ mentor giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, public relations, event management

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ 4WORDS

