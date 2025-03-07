Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Facebook Ads, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

- Làm việc cùng bộ phận sản xuất nội dung, hình ảnh, video để đưa ra các yêu cầu triển khai cụ thể bám sát kế hoạch đã xây dựng;

- Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Phối hợp các bộ phận phòng ban khác để triển khai kế hoạch truyền thông các sản phẩm của Công ty theo sự phân công của cấp trên;

- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads;

- Biết và hiểu biết về nền tảng tikok, Chạy ads vận hành seller là một lợi thế

- Có laptop cá nhân

- Biết edit video

- Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy

- Trung thực, tích cực trong công việc,ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.

- Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc

- Lương cứng 9tr-16 tr+ phụ cấp + doanh số+ thưởng lễ theo quy định ( tổng thu nhập 20tr-40tr)

- Thời gian làm việc: Từ 8h30p - 17h30p, nghỉ trưa 12h30 - 13h30. Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h30 đến 13h30, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

