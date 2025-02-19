Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô OF03 - 19, tầng 3, Toà OFFICE Vinhomes West Point, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Đưa ra kế hoạch Digital Marketing bao gồm: Facebook Ads, Google Ads;

- Nghiên cứu thị trường và khách hàng, đưa ra đề xuất hoạt động phát triển Marketing nhằm gia tăng sơ lượng khách hàng nhận biết thương hiệu và doanh thu ngành Viễn thông;

- Theo dõi, kiểm soát và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách đến quản lý trực tiếp, đảm bảo ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả, giúp tăng lợi nhuận và giảm thiểu chi phí;

- Phối hợp công tác chặt chẽ với phụ trách kinh doanh các trung tâm để bám sát các yêu cầu thực tế từ trung tâm nhằm có đầy đủ thông tin cho việc xây dựng và lựa chọn các kế hoạch digital đúng kênh và đúng thời điểm;

- Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh;

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty trên các kênh digital;

- Thiết kế hình ảnh minh hoạ cho những nội dung cần thiết.

- Đánh giá hiệu quả các kênh Digital theo từng chiến dịch và theo yêu cầu của Công ty;

- Nữ, tuổi từ 23-30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh;

- Kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực viễn thông;

- Có kiến thức về internet, sử dụng thành thạo các công cụ đăng bài trên web, có hiểu biết về HTML;

- Có kiến thức chuyên ngành quảng cáo – truyền thông, marketing, sales và Thương mại điện tử;

- Có kiến thức trong việc xây dựng các tư liệu video, hình ảnh truyền thông...;

- Trung thực, tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao, nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định;

- Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000đ/tháng (hoặc thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc của ứng viên khi phỏng vấn)

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty (ngày Lễ Tết, Sinh nhật, ...);

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: Nghỉ mát, Team Building, ...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài;

- Học hỏi được nhiều kỹ năng cần thiết với nhưng người chưa có kinh ngh iệm làm việc;

- Được đào tạo bài bản trong công việc;

- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

